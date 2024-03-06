В школах Костаная начали устанавливать новые турникеты

В начале этого года, подрядчик, который установил и обслуживал 13 «электронных проходных» с дополнительной функцией «умная столовая», решил договоры с костанайскими учебными заведениями расторгнуть. Свои турникеты фирма сразу не демонтировала, ждали, пока школы определятся с новыми подрядчиками.

Их нашли, и с конца февраля они начали установку пропускных систем взамен прежних.

«Установка турникетов обычных где-то начинается от стоимости в 2 млн тенге, а если турникет поддерживает функцию Face-ID то это еще дороже от 2, 5 и выше. Обслуживание в год — это бесплатно, то есть если что-то ломается, поставщик приезжает восстанавливает это в течении года бесплатно», — сообщила старший методист сектора отдела образования акимата Костаная Кристина Тюрина.

В школе-лицее номер 1 Костаная подрядчик установил турникет 23 февраля. Детям уже раздали карточки для проходной системы. Причем, как отмечают представители школы, в этот раз турникеты уже их собственность, а не как было ранее — в аренде. Подрядчик, продолжают специалисты, у них из Астаны и пока никаких сложностей с ним и с оборудованием не возникает.

«Здесь еще есть такой плюс что при наличии, если вдруг чрезвычайная ситуация, они автоматически сами эти лопасти опускаются, то же самое касается отключения электрической энергии, как только электричество прекращается подача то есть турникет автоматически лопасти опускает, то есть проблем в выходим детей из стен школы не возникает», — сообщила заместитель директора школы-лицея №1 Костаная Татьяна Федулова.

Сейчас новые турникеты не установлены в 5 школах — это 8, 17, 23 и 24 . А в 29 школе есть небольшая проблема с финансами, сейчас подана бюджетная заявка на выделение денег. В остальных, отмечают специалисты, уже начат монтаж оборудования, который должен полностью завершиться к концу марта. Причем в 7 учебных заведениях электронные проходные будут снабжены ещё и сканером Face ID — это, к примеру, в школах №3, 2 и 8.

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