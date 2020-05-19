В школы Костанайской области почти на 1,5 млрд тенге закупили компьютеры

В школы Костанайской области почти на полтора млрд тенге в этом году закупили новые компьютеры. Их уже распределили по школам, немалая часть ушла именно в сельские учебные заведения. Все почти 5 800 компьютеров — самые новых модели, но работать на них ученики смогут уже лишь в следующем учебном году, сообщает alau.kz

Школы Костанайской области пополнились компьютерной техникой. На покупку почти 5 тыс. 800-сот компьютеров из бюджета региона было выделено 1,4 млрд тенге. Все они самые современные модели и отвечают всем требованиям: на них можно как выполнять графические работы, так и участвовать в киберспортивных состязаниях, отмечают педагоги.

«Показатель по области обеспеченности — 18,9 учащимся на один компьютер, сегодня наполовину обновлен — 9,9 учащихся, распределили по области, в зависимости от количества учащихся на один компьютер. Так вот, Костанайский район получил 600 компьютеров, в зависимости от школы»,- говорит руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк.

Сегодня купленные компьютеры уже развезли по школам. Вот, к примеру, из 600 компьютеров, выделенных для Костанайского района, 30 отправились в Мичуринскую среднюю школу. Как рассказала её директор Айнаш Даданова, учителя информатики были в восторге от такого серьезного пополнения. В частности, новые компьютеры облегчат занятия на факультативе по робототехнике. Теперь очередь радоваться за учениками, но случится это не раньше осени.

Кстати, в Мичуринской средней школе еще один повод для радости. Здесь начался текущий ремонт здания, на что областной бюджет выделил 16 млн тенге. К началу учебного года здесь будут частично приведены в порядок кровля и фасад, заменены санузлы на трех этажах, а также обновят комплектующие в газовой котельной.

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