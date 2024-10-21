В Агентстве по финансовому развитию подготовили поправки по системе «бонус-малус» обязательного автострахования, передает LS.

Согласно документу, данную систему предлагают расширить с 15 текущих классов до 18.

Например, финрегулятор намерен ввести новый класс «А», который предназначен для лиц, которые впервые заключают договор обязательного автострахования. Данная практика применяется в Германии и Бельгии.

Также в агентстве хотят снизить коэффициент, применяемый для временно-въезжающих транспортных средств – с 1 до 0,5. Это обусловлено низкой убыточностью группы (в среднем 15-20%) и тем, что данная тенденция сохраняется годами.

Кроме того, планируется снизить класс водителей до самого низкого при ДТП, который повлек гибель или установление инвалидности потерпевшему. В этом случае, при следующем заключении договора обязательного автострахования, его стоимость будет высокой.

Повысить коэффициент предлагается и для транспортных средств, зарегистрированных на юрлиц, которые имеют неограниченное количество водителей: с 1 до 1,55.

«Ответственность таких лиц страхуется в рамках юрлиц, и это несет больший риск совершения ДТП», – уточняется в документе.

А для категории лиц, предоставляющих услуги аренды легковых авто и каршеринга, хотят применить коэффициент, соответствующий классу «А» – 1,80.

Изменения могут коснуться и порядка применения системы «бонус-малус» для европротокола, который заработал с 1 января 2024 года. В частности, финрегулятор хочет снизить класс по системе на один, чем для стандартных случаев. Напомним, что данная схема предполагает небольшие аварии, где сумма ущерба не превышает 100 МРП (369,2 тыс. тенге).

Также в АРРФР хотят учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, а не только их частоту, как в текущей системе.

«Согласно закону об ОГПО ВТС, стоимость автострахования в регионах страны разная. На практике их владельцы приобретают защиту в одном регионе за меньшую стоимость, при этом эксплуатируют транспорт в другом регионе с высокой вероятностью совершения ДТП и стоимостью автостраховки. Учитывая разную вероятность совершения аварий в разных областях страны, с учетом плотности автомашин, предлагается применять дополнительно снижение классов бонус-малус для таких случаев», – отмечается в проекте постановления.

Вместе с тем финрегулятор намерен учитывать нарушения правил дорожного движения, влекущие ответственность водителей по Кодексу об административных правонарушениях. Схожая практика применяется в США.

По опыту Австрии, Франции и Швеции страховым компаниям предлагается предоставить возможность применять собственные коэффициенты для клиентов, которые долгое время находятся в более безрисковом классе системы «бонус-малус», в целях их стимулирования для дальнейшей безопасной езды.

«Допускается применение финорганизацией низкого коэффициента, чем предусмотрено приложением к правилам, в отношении физлица, находящегося в 13-ом классе непрерывно более пяти лет. При этом применяемый страховщиком коэффициент не может быть равен нулю», – резюмировали в агентстве.

Публичное обсуждение поправок продлится до 4 ноября текущего года.

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