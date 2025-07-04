Сейчас в Казахстане дети до 14 лет не подлежат обязательной регистрации по месту жительства, из-за чего в стране возникли проблемы с точным учетом населения. МВД собирается отменить это правило и обязать родителей регистрировать детей с момента рождения. Соответствующий проект приказа размещен для обсуждения, передает Tengrinews.kz.

Согласно пояснительной записке, с 2020 года Бюро национальной статистики не располагает адресными данными о детях в возрасте до 14 лет. Это затрудняет формирование полной и актуальной картины демографической ситуации в стране. Принятие новых правил позволит вносить такую информацию в базу сразу после регистрации рождения ребёнка

Для регистрации потребуется один из документов, удостоверяющих личность ребенка, — например, свидетельство о рождении. Возрастной порог при этом устанавливается до 16 лет.

Документы будут оформлять и в «Правительстве для граждан

Проект также предусматривает официальное закрепление за сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» полномочий по выдаче удостоверений личности и паспортов. Эта практика уже проходила апробацию в рамках пилотного проекта и, по информации МВД, помогла сократить очереди в миграционных службах и снизить нагрузку на их сотрудников

Сотрудников корпорации приравняют к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это даст возможность расширить их участие в процессах документирования граждан.

В ведомстве подчеркивают, что предлагаемые изменения не несут негативных последствий и направлены на упрощение доступа граждан к государственным услугам

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