В съёмной квартире пьянки и шум. Чем обернулся приход участкового в Костанае?

1 марта в в 15.30 участковый инспектор полиции административного участка «Заводской» получил заявку. Жители многоэтажного дома пожаловались на хозяев квартиры, которая сдается посуточно и рассказали, что здесь постоянно шумят и распивают спиртные напитки.

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, прибыв по указанному адресу, участковый инспектор полиции, вместе с напарником, постучался в квартиру, оттуда вышли восемь человек в нетрезвом виде, которые вели себя агрессивно. На просьбу прекратить нецензурную брань, один из них, схватил участкового за форменное обмундирование, тем самым оказал неповиновение законным требованиям полицейского.

Участковые приняли меры по его задержанию и привлечению к административной ответственности. Административным судом города Костаная правонарушитель получил пять суток административного ареста.

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