В Казахстане могут изменить дату празднования Дня Конституции, если на республиканском референдуме будет одобрен проект нового Основного закона, сообщает informburo.kz

Согласно тексту проекта, в случае его принятия Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года, одновременно утратит силу действующий документ. При этом день принятия новой Конституции на референдуме будет объявлен государственным праздником — Днём Конституции Республики Казахстан.

Референдум по проекту Основного закона назначен на 15 марта.

Напомним, что с 1995 года День Конституции в Казахстане отмечается 30 августа — в день принятия действующей Конституции на всенародном голосовании.

