Сенат одобрил Закон «О территориальной обороне», который создаёт чёткую вертикаль управления и дополнительную правовую основу для защиты страны в период мобилизации.
Закон предусматривает следующие новшества:
- Впервые закрепляется возможность создания добровольных формирований самообороны из числа граждан;
- Состав территориальной обороны будет включать территориальные войска, силы правоохранительных органов, специальные формирования и добровольцев;
- В период угроз государство вправе привлекать здания, технику и другое имущество граждан и организаций с компенсацией по рыночной стоимости;
Определены полномочия должностных лиц: Президент принимает решение о сборах, Правительство и Генштаб координируют, акимы руководят обороной на местах.
Закон также обязывает крупные предприятия обеспечивать укрепление инфраструктуры и защиту объектов на случай ЧС.
Одобренные нормы позволят оперативно реагировать на угрозы, вовлекать местное население к защите территорий и укрепить устойчивость регионов к возможным рискам.
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