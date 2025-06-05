Сенат одобрил Закон «О территориальной обороне», который создаёт чёткую вертикаль управления и дополнительную правовую основу для защиты страны в период мобилизации.

Закон предусматривает следующие новшества:

Впервые закрепляется возможность создания добровольных формирований самообороны из числа граждан;

Состав территориальной обороны будет включать территориальные войска, силы правоохранительных органов, специальные формирования и добровольцев;

В период угроз государство вправе привлекать здания, технику и другое имущество граждан и организаций с компенсацией по рыночной стоимости;

Определены полномочия должностных лиц: Президент принимает решение о сборах, Правительство и Генштаб координируют, акимы руководят обороной на местах.

Закон также обязывает крупные предприятия обеспечивать укрепление инфраструктуры и защиту объектов на случай ЧС.

Одобренные нормы позволят оперативно реагировать на угрозы, вовлекать местное население к защите территорий и укрепить устойчивость регионов к возможным рискам.

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