В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области новый начальник

Подполковник гражданской защиты Ракович Андрей Александрович назначен на должность начальника ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области».

Ракович Андрей Александрович родился 15 декабря 1975 года в городе Кустанай, Кустанайской области. В 1998 году закончил Костанайский Государственный Университет им. А. Байтурсынова по специальности инженер — программист.

В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность», инженер по технике пожарной безопасности. Семейное положение — женат, воспитывает троих детей.

В органах противопожарной службы с 1999 года. За время службы подполковник гражданской защиты Ракович А.А. занимал различные должности в органах гражданской защиты. Трудовую деятельность начал ремонтным рабочим пожарной части технической службы № 3 города Костанай ГПС Костанайской области.

В 2000 году был назначен старший техником пожарной части технической службы №3 города Костанай ГПС Костанайской области.

В 2002 году старший инженер оперативного отдела ГПС Костанайской области.

В 2003 году назначен начальником материально-технического отдела финансово-экономического управления ГУГПС Костанайской области.

В 2006 году на должности начальника пожарной части технической службы №3 города Костанай ФГУ «СП и АСР» по Костанайской области.

В 2012 году начальник отдела пожарной техники и капитального строительства ГУ «СП и АСР» ДЧС Костанайской области.

В 2014 году начальник отделения пожарной техники и оборудования отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области».

С 2019 года по настоящее время проработал главным специалистом отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ «СП и АСР ДЧС Костанайской области».

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