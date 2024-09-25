С марта по июнь в областном центре прошел призыв молодых людей с 1997 по 2006 годы рождения на срочную воинскую службу. Служить отправились 174 человека. А с 1 сентября стартовала осенняя призывная кампания.

В первую очередь комплектуются подразделения пограничной службы КНБ, службы государственной охраны, затем — воинские части вооруженных сил, министерства по чрезвычайным ситуациям и национальной гвардии Казахстана.

«В целях обеспечения качественного отбора призывников, подлежащих призыву и подготовки команд на осенний призыв, местными органами военного управления проводилось изучение с 10 июля по 28 августа текущего года. Подлежало изучению 488 призывников. Прибыли на изучение в данный период 222 человека подлежащих призыву, не явилось 266 человек. Списки не явившихся будут переданы в МПС», — говорит начальник управления по делам обороны Батырхан Зиятов.

Читайте также: Токаев поручил срочно наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда

К уклонистам, по словам Батырхана Зиятова, применяются штрафные санкции. Глава города Марат Жундубаев поинтересовался, сколько таких штрафов было наложено с начала года. Начальник управления по делам обороны сообщил, что обычно, когда этих молодых людей находят, налагать штрафы уже не приходится, в основном они соглашаются отслужить. Он также напомнил, что можно получить и отсрочку от воинской службы по трем причинам: в связи с учебой, с сотоянием здоровья и по семейным обстоятельствам.

«В какие-то года было повышенное желание служить в армии. Прям не мог отбиться акимат, в начале 2000-х годов. Прям молодые люди туда шли. Они дальше в силовые структуры поступали, в полицию, сейчас такого не наблюдается?», — спросил аким Костаная Марат Жундубаев.

«Да, в связи с тем, что в СМИ всякого рода информация проходит, и в интернете», — ответил Начальник управления по делам обороны Батырхан Зиятов.

Осенний призыв в городе продлится до 31 декабря. Сегодня уже призвано 27 человек, 12 человек убыли в г.Курчум, 10 — в г.Карасай, 5 — в г.Зайсан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.