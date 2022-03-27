В совершении двойного убийства в Костанайской области подозревают 21-летнего парня

kp.kz
Сотрудниками полиции Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление — двойное убийство в поселке Сарыколь.
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19 марта в поселке Сарыколь в частном доме односельчанин обнаружил тела двух мужчин — 1974 г.р и 1965 г.р. с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Фейсбук.
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 ч.2 УК РК » Убийство двух и более лиц».
Для раскрытия преступления была создана следственно — оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники Департамента полиции. В ходе расследования было выдвинуто несколько версий совершения преступления. При проведении оперативно — розыскных мероприятий был задержан житель посёлка Сарыколь 2001 г.р.
Его вина, в совершении двойного убийства, подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. Остальная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит в интересах следствия.
«Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением посёлка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел», — отметил начальник ДП.
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