В совершении двойного убийства в Костанайской области подозревают 21-летнего парня

Сотрудниками полиции Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление — двойное убийство в поселке Сарыколь.

19 марта в поселке Сарыколь в частном доме односельчанин обнаружил тела двух мужчин — 1974 г.р и 1965 г.р. с признаками насильственной смерти. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Фейсбук.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 ч.2 УК РК » Убийство двух и более лиц».

Для раскрытия преступления была создана следственно — оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники Департамента полиции. В ходе расследования было выдвинуто несколько версий совершения преступления. При проведении оперативно — розыскных мероприятий был задержан житель посёлка Сарыколь 2001 г.р.

Его вина, в совершении двойного убийства, подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. Остальная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит в интересах следствия.

«Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением посёлка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел», — отметил начальник ДП.

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