В совершении особо тяжкого коррупционного преступления обвиняется бывший чиновник Костанайской области

В совершении особо тяжкого коррупционного преступления и тяжкого преступления против собственности обвиняется бывший чиновник. Замначальника отдела управления образования, по версии следствия, совершил попытку мошенничества тем, что подстрекал представителя фирмы поставщика к даче взятки в особо крупном размере. Предприятие должно было поставить в область тысячи компьютеров в школы и сумма требуемого незаконного вознаграждения исчислялась миллионами тенге, сообщает alau.kz

В уголовном спецсуде региона начали рассматривать дело 30-летнего Руслана Шугаева. Ранее он занимал должность заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности центра методического сопровождения Управления образования акимата Костанайской области. И на этом посту он, согласно обвинению, совершил преступления в условиях идеальной совокупности факторов. В обязанности Шугаева входили и организация и проведение госзакупок для ведомства. В связи с введением в Казахстане режима ЧП и переводом школьников на дистанционное обучение для Костанайской области решено было закупить более 4,5 тысяч компьютеров по цене, примерно, 250 тысяч тенге за штуку.

«Государственные закупки, будут осуществляться способом из одного источника, путём прямого включения в договор по специальному порядку. Были заключены договоры с четырьмя поставщиками на приобретение компьютеров в комплекте. При этом одного из поставщиков, а именно ТОО «Альянс Силк», подобрал Шугаев, будучи знакомым с менеджером ТОО Янцебаевой»,- говорит государственный обвинитель Дюсен Шакиров.

За два раза ТОО должно было поставить в область 1395 компьютеров на 344 миллиона тенге. Сделка с поставщиком, выход на которого за счет доверительных отношений с менеджером Янцебаевой имел только Шугаев, была заключена без проблем. По версии обвинения у чиновника появился преступный умысел для обогащения.

«Он решил ввести в заблуждение Янцебаеву, относительно занимаемой должности и своих служебных обязанностей, сообщив ей, что он является заместителем руководителя управления образования и сделка заключена только благодаря ему. При этом он может ускорить приёмку и сроки оплаты по договору, а также имеет возможность отозвать или расторгнуть уже заключенные договоры»,- сказал Дюсен Шакиров.

У Шугаева была ЭЦП тогдашнего руководителя управления Василия Цимбалюка. Снимок экрана компьютера с ней он отправил Янцебаевой, якобы в подтверждение своих возможностей и потребовал 10% от стоимости заключенных на тот момент договоров, то есть более 34 миллионов тенге.

«Для убедительности своих слов он сообщил Янцебаевой, что указанные денежные средства предназначены должностным лицам управления, не называя их должностей и фамилий, в качестве взятки. А несвоевременная передача взятки может послужить причиной отклонения актов и платежей, не только с его, но и с их стороны»,- заключил Дюсен Шакиров.

Часть денег, хоть и после приёмки основной партии компьютеров, всё же были переданы Шугаеву. Для этого он, по материалам дала, попросил свою знакомую открыть депозит в банке и снять деньги, которые туда поступят. Другого товарища он отправил девушку в банк свозить и взять у неё деньги на хранение. Реквизиты банковского счета были отправлены менеджеру, которая лично раздобыла и перечислила 14 миллионов.

Шугаев был задержан в июне этого года. На процессе первой было решено допросить потерпевшую Янцебаеву.

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