В совершении убийства обвиняется 27-летний житель Рудного

Преступление было совершено в апреле этого года.

Перед судом предстал 27-летний житель Рудного Захар Буторин. Преступление, вменяемое ему в вину, было совершено 23 апреля этого года. В тот субботний день, еще один рудничанин, 54-летний Сергей Зинченко, встретил Буторина на улице, и сам предложил ему выпить вина в его квартире, в доме на улице Мира. В магазине было куплено две бутылки, которые мужчины распили на кухне квартиры Зинченко.

«Около 16-и часов, в ходе распития вина, между Зинченко и Буториным возник словесный конфликт,в ходе которого Зинченко встал из за стола, схватил со стола нож, и стал угрожать Буторину ножом. После чего, Буторин, также встал из-за стола, и нанес Зинченко один удар кулаком правой руки в лицо», — говорит гособвинитель Нино Капанадзе.

Буторин, который в два раза моложе Зинченко, вырвал у того из руки нож, основательно порезав себе пальцы. Далее, как сказано в обвинении, у Буторина, под действием алкоголя снизился контроль над своим поведением, завысилась сила угрожающего фактора, и возник умысел на убийство.

«Держа нож в правой руке, нанес Зинченко 10 ударов ножом Зинченко, в левую часть грудной клетки, в брюшную стенку слева, в левое бедро, причинив проникающих колото-резанных ранений поверхности грудной клетки слева, с повреждением левого легкого, и передней стенки левого желудочка сердца», — говорит гособвинитель.

Эти раны оказались самыми серьёзными. От полученных телесных повреждений Зинченко скончался в прихожей своей квартиры. Буторина на улице полицейские задержали за появление в общественном месте в нетрезвом виде, отвезли в вытрезвитель, откуда его забрала теща. Но, на следующий день оперативники пришли и забрали его под стражу уже на долгий срок.

Оба мужчины при жизни работали. Старший водителем, и, поэтому, по словам его родственников, спиртное употреблял редко, и не любил этого делать в одиночестве. Младший трудился сварщиком. У него есть семья и маленький ребенок, но в тот момент он с женой находился в ссоре. Отмечается, что мужчины случайно познакомились, для совместного распития вина, за пару часов до произошедшей трагедии. На процессе приступили к изучению материалов дела.

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