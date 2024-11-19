Сегодня в правительстве Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил о преимуществах перехода Казахстана на 5-й часовой пояс.

Международный альянс природного времени дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением, сообщил Шаккалиев.

«В целом история формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающие естественный часовой пояс так называемый UTC+6 был введен в 1930-31 годах. путем использования декретного то есть приказного времени по формуле поясное время плюс один час. Несмотря на то, что большая часть территории находится в пятом часовом поясе. В Советский природ в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом или эксперемнтом для нашей страны, а фактически является возвратом к исторически оправданному времени», — отметил министр торговли Шаккалиев.

Сегодня, по его словам, 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу.

«На сегодня отдельные лица, не обладающие специальными знаниями продвигают в соцсетях негативное мнение, аргументируя, якобы удобством своих повседневных нужд. При этом не понимая долгосрочной негативных последствий для экономики и здоровья граждан», — сказал министр в правительстве. Премьер-министр поручил министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию.

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