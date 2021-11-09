В СпецЦОНе из строя вышли два автомобиля для сдачи практического экзамена на категории С и С1

В СпецЦОНе Костанайской области из строя вышли два автомобиля, предназначенных для сдачи практического экзамена на категории С и С1. Причина — в специальных датчиках для «считывания» хода выполнения заданий.

Все автомобили, предназначенные для сдачи практического экзамена на автодроме спецЦОНа Костаная оснащены специальными датчиками. Оборудование установлено и внутри, и снаружи машин, по всему автодрому, а так же в специальном пункте приема результатов.

«Для того, чтобы сдать практический экзамен на вождение, необходимо выполнить ряд заданий. Качество их выполнения оценивается автоматически специальной системой. Результаты «считывают» датчики внутри и снаружи авто и датчики, установленные по периметру автодрома. Результат практического экзамена (провала или успешного прохождения) выдает система. То есть, исключен человеческий фактор. На данный момент назрела проблема. Для сдачи на категорию С вышел из строя блок управления датчиков дистанции, для сдачи экзамена на С1 — датчик скорости. В госкорпорации такое оборудование закупают централизованно, не через филиалы, ремонт и установку проводит специальная организация-подрядчик. Есть ряд объективных причин, по которым нужно оборудование мы получить сейчас не можем. Из-за этого приостановлена сдача практических экзаменов на обе категории, что вызывает недовольства со стороны жителей Костанайской области. Именно поэтому, согласно законодательства республики Казахстан, было нами принято решение проводить процедуру приема экзаменов в городском режиме, то есть, на улицах Костаная», — сообщила и.о. руководителя спецЦОНа Костанайской области Ольга Терехова.

Сегодня будет решен вопрос о составе комиссии, которая будет принимать практические экзамены на вышеуказанные категории. В комиссию войдут представители спецЦОНа, автошкол и Департамента полиции. Подробнее о том, когда начнется сдача экзаменов в городском режиме, будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в 2019 году МВД передали функцию приема теоретических и практических экзаменов госкорпорации «Правительство для граждан». В Костанайской области практический экзамен сейчас принимается только на автодроме СпецЦОНа

в Костанае.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.