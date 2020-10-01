В спецЦОНе Костаная временно приостановлена сдача экзаменов по вождению

Возможность сдачи экзаменов на вождение будет временно приостановлена в Костанайской области. Об этом сообщили в региональном филиале госкорпорации «Правительство для граждан».

Со 2 по 10 октября автодром в спецЦОНе Костанайской области не будет работать. Связано это с тем, что на автодроме будут проводиться ремонтные работы.

«Для того, чтобы сдать практический экзамен на вождение, необходимо выполнить ряд заданий. Качество их выполнения оценивается автоматически специальной системой. По всему автодрому расположены специальные датчики для «считывания» результатов. На сегодня назрела необходимость в ремонте одного из участков дрома – горки. Работы будут проводиться со 2 по 10 октября. На этот срок приостанавливаются и теоретические, и практические экзамены на автодроме», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

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