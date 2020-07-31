В список бесплатных лекарств для пациентов включили 5 медпрепаратов

Пациенты, которые лечатся от коронавируса и пневмонии дома, смогут бесплатно получить 5 медицинских препаратов, передает alau.kz

Это противовоспалительные Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран. Эти препараты включили в список лекарств для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. Получить их пациенты смогут в своих поликлиниках по назначению лечащего врача.

Сейчас в стране проводится закупка препаратов. Как высказалась вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, через 10 дней медикаменты должны стать доступны для пациентов.

Если же кто-то из заболевших столкнется с отказом выдавать эти лекарства бесплатно, то ему нужно позвонить по номеру 1439. Жалобу примет единый дистрибьютор, который закупает лекарства. Операторы контакт-центра должны разобраться в причинах отказа и помочь в получении препаратов.

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