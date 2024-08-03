В среднем 1,5 млн тенге. В Минтруда рассказали о выплате матерям

Выплаты из ГФСС могут получить официально работающие (и, следовательно, делающие обязательные социальные отчисления) казахстанцы.

Выплата по утрате кормильца

Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования, дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета.

Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а если они учатся очно, то до 23 лет.

За 6 месяцев этого года такую выплату получили 63,4 тысячи семей, потерявшие кормильца, на общую сумму 17,1 миллиарда тенге, что на 37 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 59 968 тенге.

Выплата по потере работы

Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС назначается участнику системы соцстрахования вне зависимости от причины его увольнения. Главное условие – регистрация в качестве безработного.

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, из которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного, а также от стажа участия в системе и от коэффициента замещения дохода (сейчас это 45 процентов).

За первое полугодие 2024 года эту выплату получили 180,2 тысячи человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за 6 месяцев 2023 года. Общая сумма выплат — 39 миллиардов тенге.

Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге.

Выплата по случаю рождения ребенка

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам.

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, из которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам, а также от количества дней нетрудоспособности.

По состоянию на 1 июля 2024 года эту единовременную выплату получили 129,5 тысячи человек на общую сумму 180,8 миллиарда тенге, которая на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер назначенной выплаты составил 1 528 846 тенге.

Выплата по уходу за ребенком

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка.

Размер выплаты составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, из которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года.

При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 6 месяцев этого года такая выплата назначена 137,7 тысячи казахстанцев, ее ежемесячный средний размер составил 81 823 тенге.

Выплата произведена на сумму 193 миллиарда тенге, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.