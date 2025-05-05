В 2024 году в среднем казахстанские семьи тратили около 150 400 тенге в месяц на продовольственные товары, показывает опрос EnergyProm.

Cреднегодовые расходы домохозяйств на продукты питания составили 1,8 млн тенге. Это на 5,6% больше по сравнению с 2023 годом.

Наибольшая часть продовольственного бюджета приходилась на мясо и мясопродукты: 597 900 тенге в год в среднем на семью или 33,1% всех расходов, передает informburo.kz

Дальше идут затраты на хлебопродукты и крупы (257 700 тенге), а также на молочные продукты (196 500 тенге).

Также расходы составили:

на фрукты – 163 200 тенге в год;

на овощи – 129 600 тенге;

на сахар, кондитерские изделия и сладости – 122 600 тенге;

на масла и жиры – 92 000 тенге;

на безалкогольные напитки – 79 600 тенге;

на рыбу и морепродукты – 78 800 тенге;

на яйца – 40 300 тенге.

В региональном разрезе наибольшие расходы на продукты питания зафиксировали у жителей Туркестанской области – 2,3 млн тенге в год или 194 700 тенге в месяц. Это на 29,4% больше, чем в среднем по стране. Следом идут семьи Мангистауской и Жамбылской областей. Наименьшие расходы на продукты питания отмечены в Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.

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