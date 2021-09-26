В стабфонд Костанайской области начался дополнительный закуп продуктов питания

В этом году в стабфонд Костанайской области закупили 500 тонн муки, 40 тонн подсолнечного масла, 2 тонны масла сливочного, 50 тонн макаронных изделий, 5 тонн мяса кур, 50 тонн риса, 20 тонн крупы гречневой, 204 тонны сахара и 3 млн яиц.

Часть этой продукции уже реализовано, и сейчас, как отмечают в СПК Тобол, в стабфонде хранится больше 2,5 тыс. тонн различных продуктов питания на 435 млн тенге.

«Сейчас, в данный момент, идет через госзакуп, путем госзакуп, только через госзакупку. Сейчас проводим закуп 1 млн штук яйца, 70 тон моркови, 50 тонн лука, картофель через биржу», — сообщил главный менеджер АО «СПК «Тобол» Гизат Каленов.

Овощей, как отмечают в СПК «Тобол» решено в этом году закупить намного больше, чем в прошлом сезоне. Причина, чтобы не допустить дефицита овощей и резкого их подорожания, как, к примеру, было с морковью, когда стоимость килограмма доходила до 600 тенге. Поэтому моркови закупят на 50 тонн больше, чем обычно, было, кстати, 20. Картофеля приобретут 450 тонн. Правда, сейчас пока только ищут его поставщиков. Помимо регионального стабилизационного фонда акимат области предоставляет займы бизнесменам, которые либо торгуют нужными продуктами питания, либо их производят. Они уже получили больше 1 млрд, и в настоящее время СПК заключили договоры с 5 субъектами предпринимательства. К примеру, Промбазе-7 предоставлен заем в 245 млн тенге для производства и реализации 270 тонн масла подсолнечного, а птицефабрике «Север Птица» выделено 200 млн тенге на производство и реализацию 5,4 млн. штук яйца. В рамках этого механизма уже реализовано более 700 тонн социально значимых продовольственных товаров по фиксированным сниженным ценам. Кстати, часть продуктов из стафонда будет реализована на предстоящей в субботу ярмарке в Костанае.

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