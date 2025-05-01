В Казахстане пересмотрят требования по выдаче займов на предпринимательские цели, передает LS.

В проекте постановления АРРФР предлагает обязать банки и МФО осуществлять расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) при выдаче физлицам, не являющимся ИП, подобных кредитов.

Агентство намерено исключить требования по соблюдению максимального уровня КДН в отношении договоров банковского займа, которые заключаются в целях реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов.

Кроме того, в целях недопущения завышения суммы фактического получаемого дохода при оценке платежеспособности заемщика предлагается учитывать информацию о доходах за вычетом уплаченных сумм обязательных пенсионных взносов и ИПН.

Также регулятор хочет ужесточить значение КДН для заемщиков, допустивших просрочку свыше 90 дней за последние 12 месяцев, путем снижения максимального значения коэффициента до 0,25. Аналогичный уровень КДН предлагается установить для получателей микрокредитов, оформленных со сроком от трех до пяти лет.

Вместе с этим АРРФР вносит норму, при которой уровень КДН для беззалогового займа на личные цели со сроком от трех до пяти лет составляет половину размера максимального уровня данного коэффициента.

«Это делается в целях недопущения выдачи потребкредитов на длительные сроки, при которых уровень КДН формально соблюдается, при этом переплата по займу увеличивается. Таким образом, беззалоговые потребительские займы со сроком от трех до пяти лет смогут получить граждане с достаточным уровнем дохода», – пояснил регулятор.

В агентстве хотят ограничить и выдачу новых ссуд заемщикам с просрочкой свыше 30 дней, прощенных кредитов за последние 36 месяцев, с проведенной искусственной реструктуризацией, а также если срок кредита превышает пять лет.

«В целях дестимулирования выдачи потребительских кредитов на длительные сроки, при которых уровень КДН формально соблюдается, при этом переплата по займу увеличивается. Таким образом, коэффициент риск-взвешивания беззалоговых потребкредитов, выданных на срок свыше трех лет, предлагается увеличить до 350%», – предлагают в АРРФР.

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