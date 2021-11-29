В страну пришел грипп: казахстанцы массово жалуются на симптомы

Сезонный уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Казахстане. Пациенты жалуются на высокую температуру, боли в горле и слабость, передает Tengrinews.kz

С сентября в социальных сетях стали распространяться посты про «страшную простуду», которая «валит с ног» практически так же, как коронавирус. Среди симптомов: высокая температура, боль в горле, насморк и даже конъюнктивит.

Независимо от симптомов казахстанские врачи не советуют ставить диагнозы самостоятельно.

По словам педиатра высшей категории Бакытгул Ракишевой, чтобы диагностировать заболевание, в первую очередь пациентам в медучреждениях делают ПЦР-тест.

«Причины боли в горле могут быть разные. Бывают и вирусные заболевания, и внешние факторы, а также бактериальные инфекции. В больших городах могут повлиять такие внешние факторы, как загрязненный воздух, выхлопные газы авто. Зачастую причиной першения, жжения в горле может быть долгое пребывание на прохладном воздухе. Иногда першение может пройти само через небольшой промежуток времени, и это будет нормой. Но если неприятное ощущение в горле продолжается длительное время и мешает разговаривать, принимать пищу, тогда нужно обратиться к врачу», — советует специалист.

Осенью казахстанцы стали чаще жаловаться на боли в горле, сильные головные боли, насморк. При этом многие считают, что заболевание протекает сложнее, чем обычная простуда.

«В Алматы зарегистрирован грипп А. В прошлом году в нашей поликлинике этой категории гриппа не было. У нас сейчас работает фильтр-группа, где принимают первичных больных, и мобильная бригада, которая ездит по домам. При осмотре пациентов обязательно берут ПЦР-тест, поскольку симптомы очень схожи. Также мы дополнительно сейчас берем мазок на грипп и гриппоподобные заболевания. Сейчас идет сезон ОРВИ. В клинике подтвердился грипп А, хотя месяц назад началась вакцинация от гриппа и многие получили вакцину», — поделилась педиатр.

Лечить сезонное заболевание, по словам врача, необходимо противовирусными препаратами, в случае необходимости подключать жаропонижающие.

«Чтобы определить диагноз, мы сначала смотрим инструментально: осматриваем верхние дыхательные пути. Если диагноз подтвердился, то назначается симптоматическое лечение. Сюда входят противовирусные препараты и жаропонижающие, обязательно много жидкости. Возможно, понадобятся сосудосуживающие капли в нос. Если кашель, то назначаются соответствующие препараты. Обязательно витамины подключаем, не забываем про витамин С. Во время заболевания обязательно полноценное питание, проветривать комнаты. В любом случае стоит обратиться к медицинскому работнику. Не стоит заниматься самолечением», — добавила Бакытгул Ракишева.

В Минздраве подтвердили, что в стране регистрируется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ.

«С начала эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в республике зарегистрирован 121 случай гриппа, из них 42 случая зарегистрировано среди детей до 14 лет (34 процента). С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 сентября ведется ежедневный мониторинг состояния заболеваемости населения страны острыми респираторными вирусными инфекциями и циркуляции вируса гриппа. Отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов (парагрипп, риновирус, аденовирус и другие) и спорадическая регистрация вируса гриппа А», — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев.

Что советуют врачи

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом казахстанцам в первую очередь советуют соблюдать меры неспецифической профилактики:

ограничьте посещения мест большого скопления людей в закрытых помещениях;

чаще проветривайте квартиру (особенно комнату малыша), чаще мойте руки, чаще проводите в доме влажную уборку;

лучшая профилактика простуды — тщательное мытье рук с мылом. Не всегда есть возможность помыть руки ребенку (в магазине, в транспортном средстве). В таких случаях лучшим помощником окажутся салфетки на спиртовой основе;

помимо личной гигиены, следует обратить внимание и на уборку помещений. Вирусы на поверхностях живут не более 2-3 часов. Поэтому в холодное время стоит чаще делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Дезинфицирующие средства полностью уничтожают вирусы и противостоят их появлению в помещении до полного выветривания используемых дезсредств.

«Для профилактики вирусных заболеваний необходима общая профилактика — сбалансированное питание, гимнастика, мытье рук, умывание прохладной водой и, конечно же, регулярная прогулка на свежем воздухе. Не стоит детям закрывать лицо шарфом. Нос — это такой орган, который выполняет много полезных функций. Имеет защитную функцию. Согревает, увлажняет и очищает воздух. Если на морозе закрывать рот и нос шарфом, то влага кристаллизируется и воздух будет со льдом. И делаете только хуже. Если есть заложенность носа, то перед выходом на улицу лучше воспользоваться сосудосуживающими каплями и дышать именно носом. Если вы дышите ртом на холодном воздухе, тогда вызываются простудные заболевания. Что касается маски, то лучше не надевать ее на улице, если нет скопления людей. Только в автобусе и в помещении», — советует Бакытгул Ракишева.

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