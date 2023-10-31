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В смертельной аварии пострадала семья полицейского. А вылетевший на встречную был лишен водительских прав

Кадр из видео

В пресс-службе ДП Костанайской области дополнили информацию по аварии, которая случилась 29 октября на 24 километре автодороги Костанай – Аулиеколь — Сурган, между поселками Талапкер и Глазуновка.

По информации областного ведомства, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Kalina, под управлением мужчины 1977 года рождения. Как уточнили в ДП, пострадавший водитель LADA Kalina является полицейским. В аварии пострадала его семья. Погибла супруга.

«36-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, который грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, был лишен водительских прав», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В аварии пострадали четверо детей. Они находятся в областной детской больнице. О состоянии пострадавших детей и полицейского ничего неизвестно. В управлении здравоохранения Костанайской области отказались комментировать эту информацию.

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