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В страшном ДТП погибли 10 человек: обращение полиции

Кадр видео/lada.kz

В числе погибших оказались пять несовершеннолетних и пятеро взрослых, сообщили подробности в департаменте полиции.

Глава полиции региона Аян Дуйсембаев отметил, что в салоне автомобиля Toyota Camry находились восемь человек, передает lada.kz

«Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль фактически могли сесть четыре человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье. Водитель же автомобиля Renault Duster месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить, что основная причина ДТП — выезд транспортного средства на встречную полосу. В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей», — обратился к населению региона глава полиции.

С начала года произошло три аварии на дорогах с участием животных, два человека погибли и двое получили телесные повреждения.

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