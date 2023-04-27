В строящийся смарт-центр в Костанае начали поиск сотрудников

Смарт центр в Костанае начали строить осенью прошлого года. На территории центра, а это свыше 12 тысяч квадратных метров, планируют разместить кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизай­на и большое число лаборато­рий.

К примеру, агролабораторию, где школьников научат гидропонике и аквопонике. Открыть центр планируется ближе к концу сентября, но поиск сотрудников отдел образования областного центра начал уже сейчас.

«В связи с тем, что интересные направления, мы подумали и решили, что, таким образом, ближе учителям биологии, физики, информатики ну и, естественно, педагоги допобразования приглашаются. На данный момент объявления размещены в СМИ и мы эту информацию распространяем», — сообщила руководитель воспитательного сектора отдела образования акимата Костаная Марина Донскова.

Смарт-центр, отмечают в отделе образования, станет местом развития способностей и вы­явления талантов у детей. Он рассчитан на посещение более 600 школьников. Работать здесь будут студии гончарного мастерства, ИЗО, скульптуры, вокала, музыкальной и звукозаписи, а также кружки авиамоделирования, виртуальной реальности, актерского мастерства, режиссерского искусства, а для этого нужны больше сотни педагогов, которых приглашают к сотрудничеству.

«Сейчас у нас ведется составление штатного расписания и закладывается бюджет. Я думаю, что всю подготовительную работу мы сделаем в срок сдачи объекта. Все резюме и интересующие вопросы необходимо адресовать в отдел образования. Мы находимся: Байтурсынова 67 и сбор резюме у нас в кабинете 413», — обещает Марина Донскова.

Основные требования к претендентам — это высшее педагогическое образование и сертификат о прохождении аттестации.

Как отмечают в отделе образования Костаная, принимать резюме они готовы и от молодых специалистов, и от педагогов с большим опытом. Главное, чтобы у них было желание работать с детьми и внедрять в жизнь новые проекты.

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