В суде предъявлены обвинения директору костанайской ТЭК

Обвинения предъявлены директору костанайской КТЭК в суде. По делу Аскара Бекпаганбетова, его заместителя, и двух предпринимателей, начались главные судебные разбирательства. Обвинительная речь, с описанием действий подсудимых, как сообщил в самом начале процесса прокурор, заняла 68 страниц печатного текста, сообщает корреспондент alau.kz

Только на зачитывание обвинений у прокурора ушло несколько часов. Согласно им предполагается, что директор костанайской теплоэнергетической компании Аскар Бекпаганбетов, несмотря на принятие, как лицо управляющее ГКП, определенных обязательств, совершил ряд коррупционных преступлений. Они связаны с реконструкцией теплоэнергоцентрали, установкой там новых котлов, ремонтом двух старых. Должны были быть закуплены дорогостоящие детали. В 2019-ом году, как сказано в деле, под предлогом сокращения финансирования, Бекпаганбетовым принято решение о сокращении расходов по проектам реконструкции паровых котлов костанайской ТЭЦ №№1, 2,4,5, путем корректировки проектов.

«После чего Бекпаганбетов, являясь членом президиума общественного объединения «Локальный профсоюз работников ГКП «КТЭК», которым учреждено ТОО «Теплоэнергомонтажстрой», в целях осуществления предпринимательской деятельности, директором которого назначен бывший работник КТЭК Зинатуллин, деятельность которого он контролировал и руководил, тем самым принимал незаконное участие в деятельности ТОО «ТЭМС», — зачитал Еркебулн Айтбаев, государственный обвинитель.

Кроме того, как гласит обвинение, Бекпаганбетов принимал незаконное участие в финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Алатаустрой 2009», куда заместителем директора был назначен Турлугулов, состоящий с ним в доверительных отношениях, ранее работавший его водителем в ГКП «КТЭК».

«Для достижения своих преступных намерений и умысла работы в рамках госзакупок предприятия, Бекпаганбетов решил выполнить по отдельным локальным сметам, путем привлечения работников ГКП, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы в паровых котлах костанайской ТЭЦ, а также по предоставлению необходимых материалов с баланса предприятия, и замене необходимого оборудования на их дешевые аналоги, тем самым минимизировав расходы ТОО «Алатаустрой 2009» и ТОО «ТЭМС», для получения личной материальной выгоды», — заявил Айтбаев.

По мнению следствия, часть полученных на основании фиктивного акта выполненных работ, денег перечислялась исполнителям за фактически произведенные работы. А другая, значительная, как рассказал гособвинитель, часть бюджетных средств, образованная в результате завышения трудовых ресурсов, качественных и количественных характеристик оборудования, материалов, разницы в их стоимости, перечислялась на счета двух вышеназванных ТОО и других.

«Аффилированных предприятий ИП «Лидия», принадлежащего его супруге Бекпаганбетовой Л.В., ТОО «Жерэнерго», принадлежащего его матери Карымсаковой Н. С., и ТОО «Энержистройпроект», принадлежащее Турлугулову. Для реализации преступного замысла Бекпаганбетов привлек в качестве пособника заместителя директора, главного инженера ГКП «КТЭК» Плотникова, являющегося ответственным за организацию госзакупок», — заключил прокурор.

Как утверждает обвинение, благодаря реализованной схеме, лоты по госзакупкам размещенные от имени КТЭК, часто выигрывали «Алатаустрой 2009» и «ТЭМС». Многие работы, за отдельную плату по договору с директорами этих предприятий выполняли работники ТЭЦ, для чего Бекпагамбетовым издавались незаконные приказы, а Плотниковым подписывались акты о выполнении задач. В результате преступных действий директора КТЭК, согласно обвинению, государству был нанесен ущерб почти на 53 миллиона тенге.

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