В связи с повышением температурного режима, полива приусадебных участков жителям города Тобыл необходимо ограничить воду

В связи с повышением температурного режима, полива приусадебных участков соответственно большим расходом воды, сегодня с 12.00 до 17.00 и с 00.00 до 05.00 часов утра в селе Заречное и городе Тобыл необходимо ограничить воду, сообщает пресс-служба акимата Костанайского района.

За последние два года из-за интенсивного строительства микрорайона Восточный города Тобыл, мкр. Северный с. Заречный и многоэтажной застройки в с. Заречный, значительно увеличилось количество абонентов потребителей питьевой воды из-за чего и обострилась проблема обеспечения питьевой водой в целом города Тобыл и села Заречный Костанайского района.

За период с 2017 года по 2019 год по программе «Нурлы жер» введены в эксплуатацию 11 многоэтажных жилых домов (319 квартир), 230 индивидуальных жилых домов в мкр-не Северный села Заречный Костанайского района. За вышеуказанный период количество абонентов увеличилось более чем на 1000.

В результате подключения большого количества частных жилых домов резко возросло потребление воды в летнее время, т.к. вода, предназначенная для хозяйственно-бытовых целей, расходуется на полив приусадебных участков.

Расчет водопроводных сетей и источников воды производится только на хозяйственно-питьевые нужды без учета полива участков. Так, зимний суточный расход воды составляет 3100 куб.м. в сутки, в летний же период расход увеличивается до 5600-5800 куб.м в сутки. При максимальной мощности существующего водозаборе 3900 куб.м. в сутки.

В результате летнего периода с 2019 года ЗТЭК пришлось вводить ограничения по подаче воды в распределительные сети.

Для решения данной проблемы в 2021 году между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района и ТОО «Life Stroy Invest» заключен договор №75 от 10.08.2021г. на строительно-монтажные работы по объекту «Строительство соединительного водовода от города Костанай до села Заречное, с реконструкцией КНС, и подключением села Октябрьское Костанайского района» на общую сумму 1 160 197,3 тыс.тенге.

Общая протяженность объекта составляет 36,5 км., данным проектом предусмотрена реконструкция насосной станции в с. Заречном, и подключения села Октябрьское Костанайского района. На данный объект в 2021 г. из областного и районного бюджета было выделено и освоено 316 680,1 тыс. тенге было уложено 2,8 км. опасного участка через реку Тобол, установлено 13 колодцев. Для продолжения строительства в 2022г. выделено 263 971,1 тыс. тенге.

На данный момент строительно-монтажные работы ведутся, согласно плана и проекта.

Срок завершения строительства части водопровода до села Заречное будут завершены в текущем году, а в с. Октябрьском в 2023 году. Сдача объекта полностью в эксплуатацию планируется 2023 году.

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