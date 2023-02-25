В связи с ростом цен на рис начат анализ оптовой реализации в Костанайской области

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области в связи с ростом цен на рис в Костанайской области начат анализ оптовой реализации риса шлифованного (круглозерного, весового).

В рамках проводимой работы планируется изучить рынок на предмет наличия барьеров входа на данный рынок, уровень развитости рынка с точки зрения конкуренции и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию.

В случае выявления превышения цен и наличия предложений просим обращаться по телефону 8-(714-2)-51-16-07, либо с официальным письмом по адресу г. Костанай, ул. Толстого 74, каб. 105 (канцелярия).

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