В связи с ростом цен на рис начат анализ оптовой реализации в Костанайской области

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Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Костанайской области в связи с ростом цен на рис в Костанайской области начат анализ оптовой реализации риса шлифованного (круглозерного, весового).
В рамках проводимой работы планируется изучить рынок на предмет наличия барьеров входа на данный рынок, уровень развитости рынка с точки зрения конкуренции и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию.
В случае выявления превышения цен и наличия предложений просим обращаться по телефону 8-(714-2)-51-16-07, либо с официальным письмом по адресу г. Костанай, ул. Толстого 74, каб. 105 (канцелярия).