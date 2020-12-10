В связи с ухудшением погоды полицейские Костанайской области обратились к участникам дорожного движения

В связи с ухудшением погодных условий Департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения

Полицейские напоминают жителям региона о безопасности.

«В связи с ухудшением погодных условий, а именно гололёд, просим граждан быть максимально бдительными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал, не совершать резких маневров. При переходе пешеходных переходов убедиться в безопасности, то есть, что нет приближающегося транспорта»,- сообщили в ведомстве.

Полицейские напоминают, что из-за гололёда тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, необходимо быть предельно внимательными и дисциплинированными.

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