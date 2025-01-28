Управлением по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установлен и задержан мужчина, подозреваемый в краже зимней куртки в городской мечети «Марал Ишан», сообщает пресс-служба ДП области.

Как выяснилось, 39-летний мужчина, являющийся сторонником деструктивных радикальных течений, воспользовался моментом и похитил куртку одного из прихожан. По его словам, в своей куртке ему было холодно, поэтому он надел чужую вещь и покинул здание мечети.

На данный момент полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Кража».

В ходе проверки также рассматривается возможность причастности подозреваемого к другим подобным преступлениям.

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