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«В таком состоянии, как сейчас, не пойдёт». Аким Костаная сообщил о предстоящей модернизации парка аттракционов

Фотография для новости "В таком состоянии, как сейчас, не пойдёт". Аким Костаная сообщил о предстоящей модернизации парка аттракционов

Фото Наталья Луговской/alau.kz

Сейчас эта территория находится в доверительном управлении без права выкупа у предпринимателя, но в городском акимате хотят вернуть землю в собственность государства. Уже есть эскизный проект модернизации парка, и заключен договор на разработку ПСД. Планируется и замена старых аттракционов на новые.

Территория парка находится в доверительном управлении без права выкупа у предпринимателя, но землю акимат планирует вернуть в госсобственность. По мнению акима города, парк не отвечает современным тенденциям. Уже даже готов эскизный проект модернизации территории парка, а также заключен договор на разработку ПСД. Процедуры государственных закупок на строительно-монтажные работы планируется провести уже в следующем году.

«Вот в таком состоянии, как сейчас находится, не пойдет. Мы уже говорили. Собственников приглашали, и сейчас ведется работа по возврату. Сейчас что нужно сделать? Просто создать нормальные условия. Реконструируем эту часть, поменяем карусели, на более современные. Но, вот в таком состоянии, как сейчас есть, это еще с советского союза пришли эти карусели, и стоят», — заключил аким Костаная Марат Жундубаев.

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