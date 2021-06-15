В течение 5 лет в Костанайской области ожидается высадка 160 миллионов саженцев

К работе по посадке будут привлечены безработные, студенты и сотрудники градообразующих предприятий. Основные лесообразующие породы деревьев, которые будут готовить к высадке — это береза и сосна.

По поручению главы государства в Казахстане за 5 лет будет посажено 2 миллиарда деревьев. В Костанайской области — 160 миллионов саженцев на площади 28,7 гектаров. Сейчас на территории нашего региона действуют 2 постоянных и 8 временных питомников, но у них недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить область необходимым количеством саженцев. Чтобы решить проблему, начали создаваться дополнительные питомники и ведется работа по увеличению семенного фонда.

«Для осуществления данной цели разработан комплексный план, где предусмотрено более 5 млрд. денег на выполнение поставленной задачи. Распределена посадка по годам, значительный рост у нас ожидается уже с 2023 года. На сегодняшний день проведена работа по подготовке питомников, по определению семенного фонда», — говорит заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Гульжанат Керибаева.

Как отметила Гульжанат Керибаева, охрану и воспроизводство лесного фонда в Костанайской области осуществляют 11 учреждений лесного хозяйства, где работают свыше 800 человек. Но в связи с большим объемом работ, сотрудникам лесных хозяйств необходимы дополнительные силы.

«Данную задачу мы обязуемся выполнять, для этого нам нужно участие населения нашей области, поскольку колоссальный рост и одни работники лесного хозяйства с этим не справятся, то есть будут задействованы безработные граждане, студенты выпускных курсов , сотрудники градообразующих предприятий и с вашим активным участием, я думаю мы выполним поставленную задачу», — говорит Гульжанат Керибаева.

Основные сорта деревьев, которые будут высаживать — это сосна и береза. А также в черте города Костанай и пригородах высадят и плодово- ягодные сорта.

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