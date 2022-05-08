В Telegram добавят новые функции и сделают его платным

Согласно новой утечке, у пользователей платной версии Telegram, которая называется Premium, появится специальный маркер рядом с именем, который будет подчеркивать особый статус владельца аккаунта, передает Tengrinews.kz.
Эта и другая новая информация о платных функциях мессенджера появилась в Telegram-канале Telegram Info, на который подписано более 55 тысяч человек
Кроме эксклюзивных бейджей, подписчики Telegram Premium получат расширенный набор реакций (смайликов, которыми можно отметить понравившийся пост или сообщение), а также доступ к полноэкранному окну выбора стикеров.
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