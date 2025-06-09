Министерством внутренних дел проводится системная работа по пресечению каналов незаконного распространения персональных данных граждан. Департаментом по противодействию киберпреступности МВД совместно с КНБ ликвидирована преступная группа, осуществлявшая нелегальную продажу персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве, передает Polisia.kz.
— Сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям. Задержано более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. В настоящее время пять фигурантов арестованы. В ходе обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники, — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 (неправомерный доступ к информации), 147 части 5 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных), а также 211 части 3 УК (неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа).
— Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается, — отметил Жандос Сүйінбай.
Министерство внутренних дел продолжит целенаправленную работу по недопущению утечки персональных данных и пресечению противоправной деятельности, нарушающей цифровую безопасность граждан.
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