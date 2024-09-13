В темноте: почему в Казахстане медленно решают проблему электроэнергии

Президент Касым-Жомарт Токаев постоянно обращает внимание на проблемы энергетики, но их не решают должным образом. Такое мнение LS озвучили эксперты отрасли.

Ранее глава государства поручил утвердить до конца года нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. LS узнал мнение участников рынка о том, получится ли у правительства уложиться в сроки и на какие проблемы нужно обратить внимание в первую очередь.

Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев в беседе с LS предложил рассмотреть несколько ключевых проблемных вопросов, связанных с износом и необходимостью повышения энергоэффективности экономики.

Собеседник LS напомнил, что в стране значительная часть инфраструктуры устарела. В том числе речь идет об электростанциях, а также сетях передачи и распределения услуги.

«Важно провести их инвентаризацию и вывести приоритетность модернизируемых объектов, находящихся в критическом состоянии. Работа должна быть проведена системно», – отметил автор Telegram-канала Haırýshev energy.

По словам эксперта, для этого разрабатывали генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, которая определяла бы наиболее эффективные места для их установки. При выборе площадки должны были учитывать природные ресурсы, существующие линии и подстанции, логистические возможности и др.

«Наличие генеральной схемы является критически важным для устойчивого и сбалансированного развития отрасли. Она позволяет минимизировать затраты на строительство и эксплуатацию. Также снижаются потери при передаче услуги. Помимо этого, поддерживается безопасность отрасли, стимулируются экономический рост, защита окружающей среды, переход на инновации», – перечислил Хайрушев.

Кроме того, нужно снизить показатель энергоемкости страны, который остается одним из самых высоких в мире. Поэтому, по словам эксперта, в нацпроекте необходимо уделить основное внимание вопросам сбережения услуги, в том числе за счет внедрения современных технологий как в промышленности, так и в бытовом секторе.

Одновременно с этим необходимо создавать прозрачную и справедливую тарифную политику, которая обеспечит доступность услуг для МСБ и населения. Комплекс мер также должен включать развитие умных сетей и систем учета.

Вместе с тем президент часто обращает внимание на ключевые аспекты в сфере энергетики и комуслуг. Однако их не реализуют должным образом, считает Хайрушев.

«На мой взгляд, это связано в первую очередь с системными проблемами, такими как финансовые и тарифные ограничения, не позволяющие привлекать необходимые инвестиции в сектор энергетики. Несмотря на наличие высшей политической воли на реформы в отрасли, в регионах отсутствует достаточная мотивация для активного внедрения изменений. Это может быть связано с нежеланием брать на себя ответственность за неудачи или с опасениями утраты контроля над ключевыми процессами, главное же «тепло, вода и свет есть, что еще надо?», – пояснил Хайрушев.

Другой причиной, по мнению собеседника LS, является то, что эта сфера экономики обладает высокой степенью устойчивости к изменениям и инерцией в развитии. Проекты генерации в таких секторах, как угольный, атомный и др., требуют значительных капиталовложений, являются долгосрочными и требуют сложных инфраструктурных решений.

«Для внедрения новых технологий или адаптации к изменениям нужно значительное время. Поэтому принятые сегодня решения могут оказывать влияние на энергетику в течение многих последующих лет или даже десятилетий», – спрогнозировал Хайрушев.

По мнению эксперта, утверждение нацпроекта до конца года вполне возможно, если данный вопрос будет находиться на особом контроле высшего руководства страны.

«Хорошо, если к настоящему времени уже проведена значительная работа по разработке плана, включая участие ключевых заинтересованных сторон, экспертов и общественности. Шансы на его утверждение возрастают. Однако если процесс только начат или находится в зачаточном состоянии, утвердить его до конца года будет сложнее», – объяснил собеседник LS.

Он добавил, что, несмотря на электронный документооборот и IT-решения, бюрократические процедуры могут замедлить принятие документа.

Сама же модернизация отрасли, по мнению Хайрушева, может занять от 10 до 15 лет, если учитывать строительство АЭС. При этом некоторые ключевые изменения и улучшения могут быть достигнуты уже в течение первых пяти-семи лет.

Отвечая на вопрос о тарифах для населения, собеседник LS отметил, что в процессе их выравнивания важно обеспечить поддержку производителей услуг, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям, улучшать качество и привлекать инвестиции.

«Это может быть льготное кредитование, гибкое регулирование тарифов, стимулирование создания проектов ГЧП, где государство предоставляет инфраструктурную поддержку, а частные компании привлекают инвестиции и обеспечивают эффективное управление проектами», – назвал примеры помощи эксперт.

Немаловажно начать введение адресных субсидий для определенных категорий потребителей, чтобы смягчить воздействие повышения тарифов. Помимо этого, по мнению собеседника LS, необходима организация закупок материалов и оборудования у отечественных производителей. Это создаст предпосылки к увеличению внутристрановой ценности.

«Все эти меры помогут производителям коммунальных услуг не только справиться с переходным периодом, но и заложат основу для их устойчивого развития в долгосрочной перспективе, обеспечивая качество услуг и привлекательность для инвесторов», – заключил Хайрушев.

Глава Ассоциации КазЭСО Сергей Агафоновтакже обратил внимание на то, что президент уже неоднократно поднимал актуальные вопросы, связанные с энергосбережением. Однако существующие механизмы, по словам эксперта, практически не работают.

В связи с этим ассоциация предложила министерству промышленности и строительства способы стимулировать процесс энергосбережения, которые можно реализовать в ближайшее время. Прежде всего речь идет о введении рыночных инструментов, так как без них ситуацию не изменить, считает эксперт.

«Показательным примером является бюджетная сфера, где чиновник среднего и ниже звена при сокращении расходов на коммунальные расходы в текущем году в следующем получит уменьшенный объем финансирования. При этом не учитываются факторы, которые поспособствовали указанному снижению. Здесь нет мотивации экономить. Поэтому нужны какие-то действенные меры, которые позволяли бы запускать процессы оптимизации расходов на энергоресурсы внутри госорганов», – высказался Агафонов.

Эксперт пояснил, что рынок ждет соответствующих изменений Бюджетного кодекса, которые смогут изменить ситуацию, так как на данный момент никакого прогресса не наблюдается.

Помимо этого, по словам собеседника LS, Токаев в послании обратил внимание на перекос, возникший в результате ликвидации конкуренции в отрасли, указав, что потребители «не должны оставаться один на один в отношениях с частными монополистами». Агафонов напомнил, что с 1 января 2025 года в стране услуги будут предоставлять исключительно Региональные электросетевые компании (РЭК), в результате чего рынок сократится с 35 до 17-19 субъектов.

«Раз конкуренции нет, нужно чем-то уравновешивать ситуацию. Поэтому президент предлагает ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с государственными. Таким образом, до минимума, в том числе за счет цифровизации, должны быть сведены взаимоотношения монополистов с потребителями. В итоге получится хотя бы частично снизить злоупотребление со стороны первых», – высказал мнение собеседник LS.

Вместе с тем, считает он, данным посылом президент также дал текущую оценку работе регулятора отрасли, который и оставил потребителей «один на один с монополистами».

Отвечая на вопрос о том, сколько лет понадобится на модернизацию сферы, эксперт отметил, что речь идет как минимум о 10-12 годах. При этом понадобятся миллиарды тенге.

«Очень важно, чтобы национальный проект включал элементы, которые позволили бы добиться прозрачности процесса освоения средств «Тариф в обмен на инвестиций», так как это будет основной источник финансирования. На данный момент, к сожалению, транспарентность отсутствует», – пояснил Агафонов.

Он также оценил время, за которое в стране удастся устранить дифференциацию тарифов на электроэнергию по группам потребителей. По мнению собеседника LS, у регулятора в данном вопросе одна стратегия – растянуть этот процесс на более продолжительный период. Однако у этого метода есть свои негативные последствия.

«Более оптимальным вариантом было бы более интенсивное выравнивание с сопутствующей поддержкой социально уязвимых слоев населения. Сейчас же из-за кросс-субсидирования тарифы для бюджетных организаций выше, что говорит о неэффективных расходах», – высказался эксперт.

Помимо этого, затраты предприятий на комуслуги также накладываются на стоимость продукции. В результате физлица все равно отдают больше денег при покупке тех или иных товаров.

«В случае выравнивания тарифов сфера электроэнергетики станет более прозрачной. Помимо этого, МСБ сможет оптимизировать расходы, а население перестанет нести косвенные финансовые потери», – заключил Агафонов.

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