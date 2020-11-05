В темных микрорайонах Костаная появятся новые фонари

Больше 4 тысяч новых светильников уличного освещения до конца года установят в Костанае. Как отмечают специалисты отдела ЖКХ, цифра за последнее время рекордная. В 2019-ом в областном центре новых светильников почти не ставили, только меняли лампочки в старых. В 2020-ом году из городского бюджета на освещение костанайских улиц было выделено больше полумиллиарда тенге

До конца года на улицах Костаная установят больше 4 тыс. новых светильников. Причем, как отмечают в отделе жилищно-коммунального хозяйства, освещение появилось в основном в самых темных микрорайонах областного центра. К примеру, в поселке Корейском, на Узкоколейной улице, в поселке Амангельды, свет включили на Краснопартизанской, Красносельской, улице имени Темирязева — в общем, примерно 70 участков различных улиц теперь будут со светом.

«Также была проведена замена старых энергозатратных светильников на новые. Всего осветим 70 улиц. Действует сейчас 10500 тысяч светильников сего, после нашей работы в декабре будут 15 тыс. фонарей»,- сказал специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Евгений Филонов.

По словам специалистов, благодаря тому, что лампы теперь устанавливают энергосберегающие, то и оплата за энергопотребление уменьшается в 4 раза, а свет при этом намного ярче. В акимате областного центра подчеркивают, подобное количество новых светильников — беспрецедентный случай за очень долгое время. В прошлом году новые светильники устанавливали лишь на отремонтированных участках дорог и производили замену старых ламп на новые. В этом году на эти цели из городского бюджета выделено свыше 500 млн тенге. Почти все они в деле, небольшую часть светильников подключат к электроснабжению уже к концу декабря.

«Вот сейчас это освещение 4 тыс. на 70 улицах, но у нас будут установлены еще 100 новых щитов, диспетчер управлять ими будет. По принципу «Умный город», когда включать, когда выключать, сейчас у нас на полуавтоматическом режиме. Сложностей нет с подключением, только с установкой, бывает, что жильцы против освещения»,- говорит Евгений Филонов.

Стоимость одного фонаря и опоры под него варьируется от 36 тыс. тенге до 100 тыс. тенге. И уже есть случаи попыток воровства новых светильников. При этом пока неизвестно сколько улиц осветят на следующий год. Сейчас через отдел ЖКХ и IKOMEK идет прием заявок от населения. Если у людей есть свои предложения по установке фонарей, им следует поторопиться, ведь бюджет следующего года уже формируется.

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