В Тобыле полностью сгорел жилой дом

10 октября в 07:40 часов на пульт связи ПЧ-10 поступил звонок, с сообщением о том, что горит жилой дом в городе Тобыл, по улице Парковая, 30.

Первый пожарный расчет к месту вызова прибыл через 7 минут. Пожарные Костанайского района приступили к тушению огня. Открытым пламенем горел жилой дом. Огонь стремительно набирал силу и грозил перекинуться на жилые строения соседнего участка.

В 08:03 на помощь огнеборцам прибыли сотрудники СПЧ-2 города Костанай. Общими усилиями пожар был локализован в 08:21 часов. После чего пожарные приступили к проливке водой и разбору горящих конструкций. Полностью потушить огонь площадью почти 80 квадратных метров удалось в 08:52 часов.

По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания электрической проводки под натяжным потолком в зале.

В ликвидации огня участвовали 12 человек службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.

ДЧС Костанайской области напоминает: неисправная электропроводка — причина пожара. Не забывайте своевременно менять старую электропроводку с повреждениями, а также эксплуатировать розетки и выключатели на негорючем основании при наличии исправных предохранителей.

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