В толпу людей въехал автобус. Есть погибшие

В Алматы автобус №47 въехал в толпу людей в районе городской больницы №7. Три человека погибли на месте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации департамента полиции Алматы, авария произошла в 18 часов 15 минут.

«Пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя — женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сообщили в полиции.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц«», — сообщили в полиции.

Назначены экспертизы. Другие обстоятельства устанавливаются.

Врачи рассказали о самочувствии пострадавших в аварии с автобусом, включая водителя, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на горздрав Алматы.

В управлении общественного здравоохранения сообщили, что пострадавшая женщина 50 лет с множественными переломами тела была госпитализирована в отделение реанимации. Сейчас ее состояние оценивают как тяжелое за счет сочетанной травмы и травматического шока.

Другой пострадавший — мужчина 55 лет с диагнозом «черепно-мозговая травма» —

госпитализирован в отделение нейрохирургии.

Водитель автобуса, женщина 36 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени также госпитализирована в отделение нейрохирургии.

Пострадавший в ходе ДТП ребенок осмотрен мультидисплинарной бригадой детской городской клинической больницы № 2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга, в результате выставлен диагноз» ушиб мягких тканей левого коленного сустава». Наложена гипсовая повязка. Ребенка отправили на амбулаторное лечение.

Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, заверили в управздраве.