С сегодняшнего дня в ТОО «Тазалык -2012» новый директор. Прежний, Александр Кушнир, проработал на этом месте 12 лет, и ушел, как она сам отметил, по собственному желанию. В последнее время в адрес мусор вывозящей компании было немало нареканий.

Проблему постоянно поднимали на совещаниях в акимате города. В последний год проблема с вывозом мусора в городе сильно обострилась. Мусорные площадки неделями стояли переполненные, и все больше напоминали настоящие свалки. Особенно люди жалуются в летнее время на неприятный запах и полную антисанитарию.

Новым директором предприятия стал Ерлан Кулманов, больше 10 лет он возглавлял такое же предприятие в Житикаре. Сегодня его на аппаратном совещании представил аким города.

«Если сдвигов не будет, будут сразу приниматься меры. Меры какие? Мы в судебном порядке, либо обоюдно будем договариваться, мы будем предприятия из доверительного выводить и отдавать другому, кто сможет. Сразу предупреждаю», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Сейчас новый руководитель знакомится с работой, и уже выделил одну основную проблему, которую нужно решать — это нехватка кадров. Решить ее можно будет только при условии, если поднимется тариф на вывоз ТБО. Сегодня на предприятии 15 машин просто простаивают, так как нет водителей, потому, что зарплата низкая, а работа считается непрестижной.

«Проблемы сейчас на республиканском уровне у нас они одинаковые. Соответственно, как аким города сегодня сказал, то, что будем помогать. Я знаю одно, что без взаимодействия местного исполнительного органа с предприятием работы не получится. То есть на сегодняшний день у нас остро стоит вопрос по поднятию зарплаты сотрудникам «Тазалык — 2012″», — говорит директор ТОО «Тазалык — 2012» Ерлан Кулманов.

Мы поинтересовались у нового директора, сколько ему понадобится времени, чтобы навести порядок. Ерлан Кулманов никаких сроков он не назвал, отметив, что ему нужен месяц для изучения работы предприятия.

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