В ТРЦ в Костанае можно войти только по Ashyq

Объявление о работе «по-новому» сотрудники торгово-развлекательного центра разместили у себя на странице в Инстаграм.

«Уважаемые посетители ТРЦ Kostanay Plaza! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории ТРЦ, принято решение о введении системы ASHYQ с завтрашнего дня, то есть с 9 июля. На входах А, В, С мы разместим информацию о правилах посещения ТРЦ, а также QR-коды для беспрепятственного входа

Для сканирования данного кода, вам необходимо предустановленное приложение с функцией отражения статуса (ASHYQ, Kaspi.kz, Halyk и др.), либо наличие ИИН для проверки нашими сотрудниками. В случае отображения зеленого или синего статуса вы можете свободно пройти в ТРЦ Kostanay Plaza, в иных случаях доступ будет ограничен

Для отображения синего статуса вакцинация не требуется!», — говорится в сообщении.

Тут же под публикацией появились комментарии. Все реагируют по-разному. Кто-то предлагает байкотировать поход в ТРЦ, кого-то интересует вопрос посещения центра детьми.

«Пока «Плаза», «Не смешно. Чтобы попить кофе, либо что-то купить я должна предоставлять свои персональные данные. Тут только один вариант-не ходить», «Детям тоже по коду входить?»

Людям стараются доходчиво объяснить, что таковы правила. Что касается детей, то код не требуется для детей до 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось что рассматривается вопрос о включении ТРЦ и непродовольственных рынков в Ashyq.

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