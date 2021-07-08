USD 427.85
EUR 506.06
RUB 5.77
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В ТРЦ в Костанае можно войти только по Ashyq

В ТРЦ в Костанае можно войти только по Ashyq

Объявление о работе «по-новому» сотрудники торгово-развлекательного центра разместили у себя на странице в Инстаграм. 

«Уважаемые посетители ТРЦ Kostanay Plaza! В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории ТРЦ, принято решение о введении системы ASHYQ с завтрашнего дня, то есть с 9 июля. На входах А, В, С мы разместим информацию о правилах посещения ТРЦ, а также QR-коды для беспрепятственного входа
Для сканирования данного кода, вам необходимо предустановленное приложение с функцией отражения статуса (ASHYQ, Kaspi.kz, Halyk и др.), либо наличие ИИН для проверки нашими сотрудниками. В случае отображения зеленого или синего статуса вы можете свободно пройти в ТРЦ Kostanay Plaza, в иных случаях доступ будет ограничен
Для отображения синего статуса вакцинация не требуется!», — говорится в сообщении.

Тут же под публикацией появились комментарии. Все реагируют по-разному. Кто-то предлагает байкотировать поход в ТРЦ, кого-то интересует вопрос посещения центра детьми.

«Пока «Плаза», «Не смешно. Чтобы попить кофе, либо что-то купить я должна предоставлять свои персональные данные. Тут только один вариант-не ходить», «Детям тоже по коду входить?»

Людям стараются доходчиво объяснить, что таковы правила. Что касается детей, то код не требуется для детей до 12 лет.

Напомним, ранее сообщалось что рассматривается вопрос о включении ТРЦ и непродовольственных рынков в Ashyq.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Многодетная мать выиграла миллион долларов в лотерею для вакцинированных
Следующая новость

Какой штраф придётся заплатить за непривитого сотрудника в Казахстане