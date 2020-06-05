В трех новых микрорайонах Костаная идет интенсивное жилищное строительство

«Аэропорт», «Юбилейный», «Береке» и «Кунай» — это новые микрорайоны в Костанае, в которых сейчас завершается или только начато интенсивное жилищное строительство. Последнюю многоэтажку в «Аэропорту» завершат в 2021 году, зато в Кунае в это время приступят к строительству 2 тысяч индивидуальных домов, сообщает alau.kz

В Костанае сейчас активно застраиваются три микрорайона — это «Аэропорт», «Юбилейный» и «Кунай». К примеру, в микрорайоне «Аэропорт» уже построено 36 многоэтажных жилых домов за счет бюджетных средств — это больше 2,5 тысяч квартир. До конца года здесь планируется построить еще 4 многоэтажных кредитных жилых дома на 324 квартиры. Но завершат работу здесь лишь в 2021 году, когда возведут последнюю многоэтажку на 108 квартир.

«Что касается микрорайона «Юбилейный», здесь уже построено 34 многоэтажных жилых дома, общей площадью 221 тысяч квадратных метров -3 267 квартир. Из них: 17 домов — за счет средств бюджета и 17 домов за счет средств коммерческих застройщиков. До конца текущего года здесь будет завершено строительство 6-и бюджетных домов, 4-е арендных и 2 кредитных — общей площадью 39,7 тысяч квадратных метров на 588 квартир»,- сказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков.

Таким образом, в 2021 году будет полностью завершено жилищное строительство в этих двух микрорайонах города, и тогда полномасштабные работы будут идти в микрорайонах «Кунай» и «Береке». В «Кунае» в этом году начато строительство 19-ти бюджетных домов на 885 квартир. Всего здесь будет 30 пятиэтажек и более 2 тысяч индивидуальных домов. В микрорайоне «Береке» еще в прошлом году начали строить 6 многоэтажек, еще к трем приступили в этом году. Как отмечают чиновники, их сдадут уже в конце 2020 года. Вообще в течение нескольких лет здесь возведут 72 многоэтажных дома.

«В сфере жилищного строительства разработан план жилищного строительства на 2020-2022 годы, в рамках его ввод более 1 млн квадратных метров. На 20 год 379 тысяч квадратных метров жилья. Нами на постоянной основе ведется работа по ежегодному увеличению объемов ввода жилья, исходя из которого нами будет сохранена положительная динамика строительства жилья с ежегодным 10-и процентным ростом»,- говорит Берик Танжариков.

Дальнейшая перспектива в застройке города, по словам Берика Танжарикова, это вторая очередь микрорайона «Кунай». В этом году планируется разработка документов на освоение еще 407 гектаров этого микрорайона, но на это нужно 35 млн тенге, которые чиновники от строительства запросили из местного бюджета.

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