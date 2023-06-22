В каких школах Костаная уже нет свободных мест для первоклассников?

В этом году четыре тысячи триста детей в Костанае отправятся первый раз в первый класс. 2700 родителей уже позаботились о сдаче документов, необходимых для зачисления в школу.

Остальные пока не торопятся.

«И в прошлом году была такая же у нас активность. Сейчас июнь месяц, есть еще у нас июль, в принципе ожидаемо. Наибольший поток мы сейчас ожидаем непосредственно уже в июле месяце», — говорит заведующая сектором отдела образования Костаная Галия Ершова.

Тем временем, в ряде школ города прием документов завершился. В их числе школа-лицей №1. Здесь уже набрали 160 учеников, которых расформируют по пяти классам. Традционно, желающих учиться здесь больше, чем свободных мест. Поэтому родители спешат сдать документы.

«В черте нашего города есть несколько инновационных школ. Это такие, как гимназия Горького и физико-математический лицей и зачисление в первый класс там идет немножко попозже, так как дети сдают экзамены вступительные и так далее. Поэтому мы всегда держим руку на пульсе, потому что бывают такие ситуации, когда дети уже являются обучающимися нашей школы, но когда они переводятся в другую школу, инновационную, у нас освобождаются места», — объясняет заместитель директора школы-лицея №1 Костаная Татьяна Федулова.

Из года в год, отметила Татьяна Федулова, эта цифра меняется. Освободиться может как пять мест, так и тридцать. А вот к зачислению в гимназию Горького сейчас, действительно, идет подготовка. Из трехсот ребят стать гимназистом смогли лишь 168. В отличие от обычных школ, здесь нет ориентирования на место проживания ребенка и как следствие квотных мест.

«Гимназия не имеет к себе прикрепленного микрорайона. У нас могут учиться дети с разных микрорайонов нашего города, то есть привязки никакой нет. Единственное для родителей проживающих допустим в микрорайоне Аэропорт, возить ребенка и привозить ребенка во время, это уже ложится на плечи родителей», — говорит директор гимназии им.Горького Гульфия Дандыбаева.

По информации отдела образования полностью закрыт набор в трех школах Костаная — первой, третьей и двадцать третьей. Во всех остальных свободные места еще есть. Инновационные, то есть гимназия Горького и физико-математический лицей, к ним не относятся.

Прием документов продлится до первого августа, однако в отделе образования просят родителей не затягивать с подачей документов. Причем сделать это можно онлайн, через портал Сакура, соответственно приходить в школу для этого не нужно.

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