В 20 населённых пунктах Костанайской области официально отказались от употребления алкоголя. Об этом на областном совещании сообщил начальник департамента полиции региона Ерлан Файзуллин.

«Да, в 20 аулах области отказались от употребления алкоголя. Однако более глубокий анализ показал, что это населённые пункты с крайне малой численностью населения. Во многих из них отсутствуют магазины, школы и социальная инфраструктура», — отметил глава полиции.

По его словам, формальный статус «трезвого села» не всегда отражает реальную ситуацию. В 2025 году жители некоторых таких населённых пунктов всё же фигурировали в полицейских сводках.

«К примеру, в селе Белозёровка Карасуского района зафиксировано ДТП с участием водителя в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвая жительница получила бытовую травму. В состоянии опьянения травмировался житель села Баталы имени Беимбета Майлина. В селе Абай Узункольского района зарегистрирован факт бытового насилия — также под воздействием алкоголя», — сообщил Ерлан Файзуллин.

В полиции подчеркнули, что для реального снижения правонарушений необходима системная профилактическая работа, а не только формальные инициативы по отказу от алкоголя.