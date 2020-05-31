В трёх городах Костанайской области выявлено 12 случаев заболевания COVID-19

Коронавирусная инфекция выявлена в городах Костанай и Лисаковск у работников предприятия «Тенгизшевройл». Мужчины 1981 и 1980 года рождения прибыли в составе группы вахтовых рабочих 28 мая, сообщили в оперштабе.

Данные граждане были размещены в помещениях, определенных местными исполнительными органами до получения результатов лабораторного обследования.

В городе Житикара зарегистрировано 9 случаев СOVID-19. Пациенты в возрасте от 8 до 53 лет госпитализированы в инфекционные стационары. Все являются близкими контактными с ранее зараженными пациентами.

В областном центре инфекция COVID-19 подтверждена у студентки 1998 года рождения, прибывшей из Российской Федерации через автопереход «Кайрак». Девушка была госпитализирована в карантинный стационар, до получения ПЦР анализа.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, для проведения профилактических мероприятий. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 30.05.2020 года в Костанайской области выявлено 177 человек с инфекцией COVID-19

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