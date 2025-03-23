Текущая информация о состоянии автодорог По состоянию на 08:00 23 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область: — автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область: — на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область: — автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 108 специалиста.

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