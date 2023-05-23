В трудовое рабство в частный пансионат Астаны взяли девушку из Костаная — приговор

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя отдела управления координации и занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области» Ж., директора Пешковского центра оказания специальных соцуслуг А. за незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, торговлю людьми – эксплуатацию лица, превышение власти или должностных полномочий, а также руководителя частного пансионата «Забота» Б. за незаконное лишение человека свободы.

В период с 8 декабря 2021 года по 5 апреля 2022 года Ж., А. и Б., используя материальную и иную зависимость потерпевшей М., страдающей психическим расстройством, незаконно перевезли последнюю в целях эксплуатации из Пешковского центра оказания специальных соцуслуг», расположенного в Астане, где эксплуатировали её в частном пансионате «Забота» в качестве бесплатной рабочей силы.

Кроме того, в марте 2022 года Ж., используя свое служебное положение и превышая должностные полномочия, незаконно потребовала и безвозмездно получила от директора Лисаковского центра оказания специальных социальных услуг 60 памперсов для взрослых, причинив последнему ущерб на общую сумму 36 240 тенге.

Прокурор просил назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы: Ж. сроком на 12 лет, А. и Б. по 9 лет.

Подсудимые Ж., А. и Б. вину в совершении уголовных правонарушений не признали в полном объеме.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, у подсудимых А. и Б. признано наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимых А. и Б., судом не установлено, у Ж. признана неоднократность уголовных правонарушений, совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы: Ж. сроком на 8 лет, а А. с применением ст.55 ч.2,6 УК — 6 лет 7 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Б. назначено окончательное наказание с применением ст.55 ч.2,6 УК в виде лишения свободы сроком на 6 лет. На основании статьи 63 УК, назначенное наказание признано считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением на неё обязанностей в соответствии со ст.44 ч.2 УК.

Приговор не вступил в законную силу.

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