В тупике: костанайские предприниматели терпят огромные убытки из-за неразберихи на железной дороге

Владельцев подъездных путей на станции Костанай разоряет несвоевременная поставка и уборка вагонов. При этом 45 предпринимателей заявляют, что подписать договор с ТОО «Казжолтранс», которое предоставляет эти услуги, их попросту вынудили. Как выйти из тупиковой ситуации, обсуждали на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области.

Как сообщил председатель Совета Владимир Шакун, жалобы от владельцев подъездных путей, которые теряют миллионы тенге, поступают в Палату предпринимателей Костанайской области с мая.

«Мы изучили ситуацию и установили следующее. На станции Костанай всего 128 подъездных путей, из них 113 — это контрагенты АО «ЦТС», то есть к их тупикам можно попасть только через соединительные пути АО «ЦТС». По имеющейся у нас информации, до 2020 года на станции Костанай 8 подъездных путей обслуживались локомотивами ТОО «Тоболтранс» и ТОО «Локомотив», а остальные пути — локомотивами КФ АО «КТЖ-грузовые перевозки». В 2019 году на рынке предоставления услуг появилось еще одно предприятие — ТОО «Казжолтранс», — ввел в курс дела участников заседания представитель бизнес-омбудсмена по Костанайской области Самат Садвакасов.

По словам представителей бизнеса, в марте 2020 года костанайский филиал АО «КТЖ» собрал всех ветвевладельцев, чтобы обсудить с ними подписание договора с ТОО «Казжолтранс». Предприниматели отнеслись к новичку настороженно. Их и так все устраивало. К тому же, согласно всем документам, они имели право сами выбрать обслуживающую организацию.

Однако в мае их этого права лишили – АО «ЦТС» выпустило новую инструкцию, в которой было прописано, что для проезда локомотивов по его путям частный перевозчик должен получить соответствующий допуск. На сегодняшний день единственным его обладателем является ТОО «Казжолтранс». Решающим аргументом в пользу новичка стал разбор стрелочного перевода.

«В итоге договор мы подписали принудительно, потому что разобрали стрелку. Это случилось 13 мая, у нас есть видео доказательства. Нам не оставили выхода – стрелку обещали собрать только после заключения договора с ТОО «КазЖолТранс»», — рассказала представитель ТОО «GLOBUS TRANS» Виктория Рахалиева.

С этого момента началась неразбериха. Как говорят предприниматели, ТОО «Казжолтранс» просто не успевает своевременно убирать и поставлять вагоны, из-за чего владельцы подъездных путей терпят убытки.

Предприятия, которые не ушли от ТОО «Тоболтранс», и вовсе не могут воспользоваться своими подъездными путями, поскольку компания до сих пор не получила допуск у АО «ЦТС», хотя с соответствующими запросами обращалась неоднократно. При этом регламент по выдаче допуска – тайна за семью печатями. В свободном доступе информации о нем нигде нет, то есть непонятно, как составить заявку и какие документы необходимо приложить.

«Мы предлагаем АО «ЦТС» разместить регламент в открытом доступе ,чтобы предприятия, осуществляющие локомотивную тягу, могли получить разрешение, если соответствуют всем требованиям», — пояснил Самат Садвакасов.

Также представитель омбудсмена призвал предпринимателей быть лояльными по отношению друг к другу в это тяжелое для бизнеса время.

Однако в АО «ЦТС» считают, что предоставили компаниям максимально равные условия. По словам управляющего директора компании Виталия Чена, все их действия обусловлены лишь благими намерениями – заботой о безопасности движения на подъездных путях. Вопрос о размещении регламента обещали решить после согласования с руководством и другими структурными подразделениями.

В ТОО «Казжолтранс» также глобальной проблемы не видят. Представитель компании сообщил, что недоработанные моменты были найдены, и пообещал, что в декабре ситуация кардинально изменится.

«Чтобы напряженность между предпринимателями была своевременно устранена, к решению проблемы должно подключиться также костанайское отделение АО НК «КТЖ»» — резюмировал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

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