В Турции назвали сроки начала приема туристов из-за рубежа

В Турции планируют начать принимать иностранных туристов с середины июня. Об этом сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«С середины июня, мы думаем, возобновится международный туризм из определенных стран. Похоже, это будут Китай, Южная Корея и другие страны этого региона. В то же время, думаю, начнутся регулярные международные полеты во многие точки мира», — сказал Эрсой в эфире турецкого телеканала NTV.

Он рассказал, что внутренний туризм в стране может быть возобновлен 28 мая, по окончании священного у мусульман месяца Рамадан. Это произойдет, если распространение коронавируса в стране будет продолжать снижаться.

«Мы не закрывали отели, они сами вынуждены были закрыться из-за того, что остановили работу авиаперевозчики и были введены другие ограничения в связи с пандемией», — пояснил глава ведомства.

Министр добавил, что турецкие власти разработали детальную программу сертификации отелей в плане санитарно-гигиенической безопасности. «В мире это первый такой опыт, и после нас страны ЕС решили провести такую же работу у себя», — сказал Эрсой.

Гражданам 31 страны, включая Казахстан, с 20 мая 2020 года разрешили въезд в Турцию для получения медпомощи в медицинских учреждениях. Об этом сообщило агентство «Анадолу», передает Tengrinews.kz.

Из-за пандемии коронавируса 28 марта Турция полностью прекратила международное сообщение.

Кроме граждан Казахстана, пересечь границу смогут граждане Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Правительство Турции определило перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Отмечается, что пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатом теста на коронавирус.

Информация обо всех иностранцах, желающих получить медпомощь в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение.

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