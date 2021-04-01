USD 424.89
EUR 498.31
RUB 5.62
  1. Home
  2. Новости
  3. В убийстве брата подозревается житель Костанайской области

В убийстве брата подозревается житель Костанайской области

Vinkmag ad

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Лисаковске. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. 

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, двое братьев распивали спиртное.

«Неоднократно судимый 50-летний мужчина в своей квартире в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом нанес ножевое ранение 53-летнему брату. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемый задержан», — сообщили в областном ведомстве.

Проводится досудебное расследование.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Католики в Казахстане готовятся к Пасхе. Храмы в регионах из «красной» зоны будут закрыты
Следующая новость

Токаев пригрозил Цою и всему правительству