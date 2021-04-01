В убийстве брата подозревается житель Костанайской области

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Лисаковске. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, двое братьев распивали спиртное.

«Неоднократно судимый 50-летний мужчина в своей квартире в ходе внезапно возникшей ссоры кухонным ножом нанес ножевое ранение 53-летнему брату. Потерпевший от полученного ранения скончался на месте. Подозреваемый задержан», — сообщили в областном ведомстве.

Проводится досудебное расследование.

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