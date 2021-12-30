В убийстве костанайца подозревается его бывшая жена

В производстве управления полиции Костаная находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 99 ч. 1 Уголовного кодекса РК.

Установлено, что по улице Наримановская 44-летняя местная жительница в ходе конфликта нанесла ножевое ранение бывшему супругу. В результате которого последний скончался на месте происшествия.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания УП Костаная.

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