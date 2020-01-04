В убийстве подозревают женщину в Костанайской области

Происшествие случилось в Узункольском районе. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В отдел полиции Узункольского района поступило сообщение о том, что 34-летняя жительница поселка Новопокровка, в ходе внезапно возникшей ссоры, нанесла удар ножом в область шеи 40-летнему сожителю который скончался на месте происшествия.

За совершение преступления в отношении подозреваемой применена мера пресечения «содержание под стражей».

Ведется досудебное расследование, предусмотренного статьей 99 Уголовного кодекса «Убийство»